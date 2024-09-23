Поиск

Российско-американский экипаж МКС перешел на борт "Союза", чтобы вернуться на Землю

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон перешли с борта Международной космической станции (МКС) на корабль "Союз МС-25", трансляцию ведет "Роскосмос".

Экипаж попрощался с остающимися работать на МКС коллегами и перешел на борт корабля, после чего люки между "Союзом МС-25" и модулем "Причал" российского сегмента станции были закрыты. В корабле экипаж наденет летные скафандры, проверит герметичность люков и работу всех систем.

Расстыковка корабля от МКС запланирована на 11:37 по московскому времени. Затем в 14:06 по Москве он включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого корабль разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальное сгорит в плотных слоях атмосферы.

В РоссииКононенко и Чуб установили рекорд по продолжительности полета на МКСЧитать подробнее

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата планируется в 15:00 по Москве в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Космонавты Кононенко и Чуб прибыли на МКС на корабле "Союз МС-24" 15 сентября 2023 года, Дайсон - 25 марта 2024 года на корабле "Союз МС-25".

Кононенко завершает пятый космический полёт, Чуб - первый, Дайсон - третий. К моменту посадки российские космонавты пробудут в космосе 374 суток, что станет самым длительным полётом по программе МКС. Кроме того, по завершении текущей экспедиции Кононенко больше всех среди землян суммарно пробудет в космосе - 1 111 суток.

Как сообщал "Интерфакс", 4 февраля Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, превзойдя достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. 5 июня он первым в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов.

Космонавты Кононенко и Чуб в ходе экспедиции провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.

На МКС продолжит полёт экипаж 72-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребёнкин, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль наносит массированные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись в минусе

S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись в минусе

Трамп в случае неудачи не будет баллотироваться в президенты в 2028 году

Трамп в случае неудачи не будет баллотироваться в президенты в 2028 году

Что произошло за день: воскресенье, 22 сентября

Пакистанский полицейский погиб при взрыве бомбы близ кортежа с послами РФ и других стран

Дороги в одной из провинций ЮАР оказались заблокированы из-за снегопада

Дороги в одной из провинций ЮАР оказались заблокированы из-за снегопада

До 51 возросло количество жертв взрыва метана на шахте в Иране

СМИ сообщили о новых ударах Израиля по югу Ливана

Минздрав Ливана заявил, что число жертв пятничного удара Израиля достигло 45 человек

Минздрав Ливана заявил, что число жертв пятничного удара Израиля достигло 45 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });