Российско-американский экипаж МКС перешел на борт "Союза", чтобы вернуться на Землю

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон перешли с борта Международной космической станции (МКС) на корабль "Союз МС-25", трансляцию ведет "Роскосмос".

Экипаж попрощался с остающимися работать на МКС коллегами и перешел на борт корабля, после чего люки между "Союзом МС-25" и модулем "Причал" российского сегмента станции были закрыты. В корабле экипаж наденет летные скафандры, проверит герметичность люков и работу всех систем.

Расстыковка корабля от МКС запланирована на 11:37 по московскому времени. Затем в 14:06 по Москве он включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого корабль разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальное сгорит в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата планируется в 15:00 по Москве в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Космонавты Кононенко и Чуб прибыли на МКС на корабле "Союз МС-24" 15 сентября 2023 года, Дайсон - 25 марта 2024 года на корабле "Союз МС-25".

Кононенко завершает пятый космический полёт, Чуб - первый, Дайсон - третий. К моменту посадки российские космонавты пробудут в космосе 374 суток, что станет самым длительным полётом по программе МКС. Кроме того, по завершении текущей экспедиции Кононенко больше всех среди землян суммарно пробудет в космосе - 1 111 суток.

Как сообщал "Интерфакс", 4 февраля Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, превзойдя достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. 5 июня он первым в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов.

Космонавты Кононенко и Чуб в ходе экспедиции провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.

На МКС продолжит полёт экипаж 72-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребёнкин, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.