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В Литве ужесточили требования к госзакупкам у связанных с Россией компаний

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сейм Литвы ужесточил требования к участию компаний, связанных с Россией или Белоруссией, во всех стратегических государственных закупках и их возможности инвестировать в Литве. Депутаты приняли соответствующие поправки к закону "Об охране объектов, важных для обеспечения национальной безопасности".

Изменения позволят правительственной комиссии по рассмотрению сделок стратегических предприятий оценивать, может ли компания или ее партнеры, желающие участвовать в госзакупках, быть связаны с "недружественными" для Литвы странами и представлять угрозу национальной безопасности.

Юрлица, работающие в составе группы компаний, будут исключены из закупок, если хотя бы один участник группы работает в России и Белоруссии.

Госзакупки также станут недоступны для тех компаний, чьи руководители, члены правления или контролирующие органы имеют отношение к "недружественным" для Литвы странам.

Как заявила BNS автор поправок, депутат Ева Пакарклите, нововведения позволят избежать случаев, когда компании подают иски против закупочных организаций или государства из-за "лазеек" в законодательстве.

"До сих пор у комиссии не было прочной правовой базы, а теперь у нее будет больше инструментов и она сможет остановить ненадежные закупки", - заявила Пакарклите.

По ее словам, в принятых Сеймом в июне поправках к декларации благонадежности, в которой компании указывают, что у них нет связей с Россией или другими "недружественными" странами, есть "лазейки".

"Вероятно, что декларации честности заполняются честно, но это не обязательно", - описала Пакарклите сложившуюся ситуацию.

Если поправки подпишет президент, они вступят в силу 10 октября.

Сейчас в России работают около 140 компаний с литовским капиталом.

Сейм Литва Белоруссия Ева Пакарклите
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