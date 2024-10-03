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Число погибших в результате авиаудара Израиля по Бейруту выросло до шести

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате израильского авиаудара по центру Бейрута возросло до шести человек, сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на Минздрав Ливана.

По данным министерства, в результате авиаудара Израиля по жилому дому в центре Бейрута по меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения.

Ранее сообщалось о двух погибших и 11 раненых.

AP отмечает, что жители Бейрута после авиаудара сообщили о появлении в городе запаха, похожего на запах серы.

Позднее государственное информационное агентство Ливана обвинило Израиль в применении запрещенных международным сообществом фосфорных бомб при авиаударе.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес авиаудар по жилому дому недалеко от центра ливанской столицы, в жилом районе Башура.

Авиаудар был нанесен недалеко от штаб-квартиры ООН, офиса премьер-министра и парламента.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий группировке "Хезболла", сообщил, что целью удара было медицинское учреждение ливанского движения.

В свою очередь, армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram-канале, что нанесла "точный удар по Бейруту".

Бейрут Израиль Ливан Хезболла
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