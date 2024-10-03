Израиль нанес удары по западным районам Сирии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Израиль атаковал цели на западе Сирии, сообщают израильские СМИ.

"Государственные СМИ страны сообщают, что Израиль якобы нанес удары по целям в прибрежных городах на западе Сирии", - говорится в публикации The Times of Israel.

Телеграм-канал "Исламского сопротивления" пишет, что сирийские средства ПВО более 40 минут "активно противостояли вражеским целям в Латакии, Джебле и Тартусе".

По данным телеграм-канала, несколько снарядов уничтожено вблизи Хмеймима, где расположена российская авиабаза. Более 50 снарядов было сбито "при поддержке российских военных", говорится сообщении.