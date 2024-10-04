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Байден заявил о возможности избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, есть возможность избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

"Я не верю, что будет полномасштабная война. Я думаю, мы можем этого избежать", - сказал он журналистам.

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Байден отметил: "Я думаю, мы можем этого избежать, но предстоит еще многое сделать. Предстоит еще многое сделать".

"Мы собираемся помочь Израилю", - добавил глава Белого дома.

В то же время, как сообщает Associated Press, серия мощных взрывов прогремела в южных пригородах Бейрута.

По информации государственного национального информационного агентства Ливана (NNA), Израилем по этому району было нанесено более десяти авиаударов подряд.

NNA охарактеризовало атаку как одну из самых сильных - из тех, которым подверглись южные пригороды столицы Ливана. Один из ударов был нанесен в районе больницы Святого Георгия в Хадате, отмечает агентство.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Джо Байден Израиль Ливан Ближний Восток
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