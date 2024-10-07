Глава МИД Франции пообещал продолжать поддерживать Израиль

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заверил, что его страна продолжит помогать обеспечивать безопасность Израиля, сообщает в понедельник BFM TV.

"Франция неизменно вовлечена" в обеспечение безопасности Израиля, цитирует BFM TV главу МИД Франции, прибывшего в южный кибуц Израиля Реим на церемонию в память о жертвах атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Кроме того, Барро выразил соболезнования близким погибшим в Израиле. По его словам, Франция продолжит "требовать от ХАМАС безоговорочного освобождения заложников".

"Мы продолжим добиваться, чтобы такая жестокость никогда не повторилась", - отметил Барро.

Эти заявления прозвучали после того, как в субботу президент Франции Макрон заявил, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые применяются для ведения боевых действий в секторе Газа. Французский президент добавил, что Париж такое оружие Израилю не поставляет.

Церемонии в память о жертвах атаки ХАМАС 7 октября 2023 года проходят в Израиле, в частности, в кибуце Реим, где в тот день проходил музыкальный фестиваль "Нова". На участников фестиваля год назад напали вооруженные члены ХАМАС, многие посетители погибли или были взяты в заложники.