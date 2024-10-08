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В Национальном собрании Франции не прошел вотум недоверия правительству Барнье

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против вотума недоверия премьер-министру Мишелю Барнье и его правительству, объявила вечером во вторник председатель нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве.

После дебатов и процедуры голосования первый вотум недоверия главе правительства не был принят, и кабинет Барнье остается у власти.

Предпринятый по инициативе левой коалиции "Новый народный фронт" (NFP) вотум, под которым подписались 192 депутата, был направлен на непризнание назначения Барнье и его правительства президентом Эммануэлем Макроном, расцениваемого левыми как "отрицание результата законодательных выборов".

По мнению депутатов NFP, "президент республики должен был назначить в Матиньонский дворец (официальную резиденцию премьер-министра - ИФ) деятеля, предложенного "Новым народным фронтом" - коалицией, завоевавшей наибольшее число мест в Национальном собрании". Именно их представителю, считают в NFP, надлежало формировать правительство.

Однако решение о недоверии было невозможно провести без поддержки голосов крайне правого "Национального объединения". Но парламентская фракция этой партии заранее заявила, что не будет на этом этапе голосовать за предложение о недоверии правительству.

Для утверждения решения о недоверии было необходимо набрать 289 голосов, тогда как за него проголосовали лишь 197 депутатов.

Ранее во вторник конференция руководителей фракций Национального собрания отклонила другой проект левых - резолюцию по отстранению от власти Макрона.

Франция Мишель Барнье Эммануэль Макрон Национальное собрание
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