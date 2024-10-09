По сообщениям СМИ, США ведут переговоры с Ираном о прекращении огня на Ближнем Востоке

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - США и арабские государства начали тайные переговоры с Ираном о всеобъемлющем прекращении огня, направленном на успокоение всех фронтов войны на Ближнем Востоке сразу, сообщает Channel 12.

По данным телеканала, Израиль в настоящее время не участвует в этой инициативе. Тем временем высокопоставленные израильские чиновники проинформированы о переговорах.

Телеканал отмечает, что неясно, как эти усилия повлияют на Газу, которая является более сложной, чем остальные фронты, из-за желания Израиля продолжать боевые действия даже после потенциальной сделки с ХАМАС.

"В настоящее время мы находимся в позиции силы, прекращение огня будет на наших условиях, включая вывод войск к северу от реки Литани и демонтаж всех военных подразделений "Хезболлы" в районах вблизи границы", - заявил телеканалу один высокопоставленный израильский чиновник.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.