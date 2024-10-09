"Милтон" достигнет побережья Флориды ураганом четвертой категории

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Милтон" сохранит четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона до обрушения на западное побережье Флориды, сообщает в среду Associated Press (AP) со ссылкой на данные Национального центра США по отслеживанию ураганов.

"Национальный центр сообщает, что "Милтон" ослаб, но это все еще мощный ураган четвертой категории", - информирует агентство.

В то же время в соцсети X центр предупредил о том, что "Милтон" "увеличивается в размерах по мере приближения к западному побережью Флориды".

"Ожидаются опасные штормовые нагоны, разрушительные ветры и проливные дожди в некоторых частях центральной и юго-западной Флориды", - говорится в сообщении.

По последним данным, "Милтон" находится примерно в 240 км от города Тампа. Порывы ветра достигают 209 км/ч, что соответствует уровню ураганов четвертой категории.

В среду власти Флориды объявили об эвакуации жителей в рамках подготовки к урагану "Милтон". По данным местного подразделения агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, в 14 округах штата объявили обязательную эвакуацию жителей. По сообщению AP, данная мера коснется около 6 млн человек.

Приближающийся к Флориде ураган вызвал изменения в работе аэропортов, а также железнодорожного и морского транспорта.

Ранее в среду ураган "Милтон" вновь усилился до пятой, максимальной, категории. Тогда ураган находился в 580 км к юго-западу от Тампы, порывы ветра достигали 260 км/ч.

Во Флориде из-за "Милтона" объявлен режим ЧС. Губернатор штата Рон Десантис предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии, а также призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности ветров. Скорость ветра ураганов четвертой категории варьируется от 209 до 251 км/ч. Эти штормы вызывают обширную эрозию пляжей, а также приводят к затоплению местности далеко вглубь суши.