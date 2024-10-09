Поиск

"Милтон" достигнет побережья Флориды ураганом четвертой категории

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Милтон" сохранит четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона до обрушения на западное побережье Флориды, сообщает в среду Associated Press (AP) со ссылкой на данные Национального центра США по отслеживанию ураганов.

"Национальный центр сообщает, что "Милтон" ослаб, но это все еще мощный ураган четвертой категории", - информирует агентство.

В то же время в соцсети X центр предупредил о том, что "Милтон" "увеличивается в размерах по мере приближения к западному побережью Флориды".

"Ожидаются опасные штормовые нагоны, разрушительные ветры и проливные дожди в некоторых частях центральной и юго-западной Флориды", - говорится в сообщении.

По последним данным, "Милтон" находится примерно в 240 км от города Тампа. Порывы ветра достигают 209 км/ч, что соответствует уровню ураганов четвертой категории.

В среду власти Флориды объявили об эвакуации жителей в рамках подготовки к урагану "Милтон". По данным местного подразделения агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, в 14 округах штата объявили обязательную эвакуацию жителей. По сообщению AP, данная мера коснется около 6 млн человек.

Приближающийся к Флориде ураган вызвал изменения в работе аэропортов, а также железнодорожного и морского транспорта.

В миреУраган "Милтон" достиг максимальной силы по шкале Саффира-СимпсонаУраган "Милтон" достиг максимальной силы по шкале Саффира-СимпсонаЧитать подробнее

Ранее в среду ураган "Милтон" вновь усилился до пятой, максимальной, категории. Тогда ураган находился в 580 км к юго-западу от Тампы, порывы ветра достигали 260 км/ч.

Во Флориде из-за "Милтона" объявлен режим ЧС. Губернатор штата Рон Десантис предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии, а также призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности ветров. Скорость ветра ураганов четвертой категории варьируется от 209 до 251 км/ч. Эти штормы вызывают обширную эрозию пляжей, а также приводят к затоплению местности далеко вглубь суши.

США Флорида Рон Десантис ураган Милтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 9 октября

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

Власти Израиля выбрали приоритетной целью для удара по Ирану его военные объекты

Германия ухудшила прогноз для экономики на 2024 год

Евросоюз введет санкции против лидеров Гагаузской автономии Молдавии

Евросоюз введет санкции против лидеров Гагаузской автономии Молдавии

Военные США подтвердили перенос встречи контактной группы по Украине

Военные США подтвердили перенос встречи контактной группы по Украине

Boeing отозвал предложение об оплате труда бастующих работников

Boeing отозвал предложение об оплате труда бастующих работников

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структуры белков

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структуры белков

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

В Турции заблокировали мессенджер Discord

В Турции заблокировали мессенджер Discord
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });