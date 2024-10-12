Спикер парламента Ирана провел переговоры с премьером Ливана

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф провел в субботу переговоры в Бейруте с премьером Ливана Наджибом Микати, сообщает агентство Tasnim.

Спикер парламента Ирана также посетил квартал Бейрута, ранее на этой неделе пострадавший от израильских авиаударов. Галибаф отметил, что цель этого визита - выразить солидарность с Ливаном на фоне проводимой на юге этой страны израильской наземной военной операции.

Иранские СМИ указывают, что Галибаф стал вторым высокопоставленным иранским официальным лицом, посетившим Бейрут после интенсификации в конце сентября израильских операций против ливанского движения "Хезболла". Первый такой визит совершил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

В сообщениях отмечается, что Галибаф, являющийся профессиональным пилотом, лично управлял самолетом, на котором прилетел в Бейрут.