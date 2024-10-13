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Почти 70 человек получили ранения на севере Израиля при атаке "Хезболлы"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - До 67 человек выросло число пострадавших в ходе атаки ливанского шиитского движения "Хезболла" с применением беспилотников на севере Израиля, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post.

Ранее поступали данные о том, что ранения получили около 40 человек.

По данным The Jerusalem Post, со стороны Ливана были запущены три дрона, системы ПВО перехватили два из них, а один беспилотник достиг района населенного пункта Биньямина. Отмечается, что сирены тревоги в этот момент не звучали.

Согласно The Times of Israel, девять пострадавших находятся в критическом и тяжелом состоянии. Все получившие ранения отправлены в больницы.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Хезболла Израиль
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