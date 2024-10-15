Около 115 снарядов выпустила "Хезболла" по Израилю в понедельник

54 человека погибли в Ливане в результате ударов Израиля за минувшие сутки

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ливанское радикальное движение "Хезболла" запустило около 115 снарядов в сторону Израиля за минувшие сутки, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 23:30, сегодня (понедельник, 14 октября) около 115 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", попали из Ливана в Израиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦАХАЛ будет "продолжать защищать государство Израиль и его народ от угрозы, исходящей от террористической организации "Хезболла".

Между тем телеканал ABC News подсчитал, что в воскресенье, 13 октября, "Хезболла" опубликовала 38 заявлений о трансграничных нападениях на Израиль.

По данным телеканала, это самый высокий показатель с момента возобновления боевых действий 8 октября 2023 года.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наносить удары по объектам "Хезболлы" по всей территории Ливана.

"Мы продолжим наносить безжалостные удары по "Хезболле" повсюду в Ливане, включая Бейрут", - сказал он во время посещения военной базы Армии обороны Израиля рядом с городом Биньямина, который в воскресенье подвергся прямой атаке беспилотника, запущенного "Хезболлой" из Ливана.

"Мы платим болезненную цену, но у нас есть значительные достижения", - добавил Нетаньяху.

Тем временем министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние 24 часа в Ливане погибли 54 человека, 258 получили ранения.

По данным министерства, всего с середины сентября после участившихся нападений Израиля на Ливан погибли 2309 человек, 10782 получили ранения.