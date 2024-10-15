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Великобритания приостановила политические и военные контакты с Грузией

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Великобритания приостановила политические и военные контакты с действующим правительством Грузии в рамках "Уордропского диалога", заявил посол страны в Тбилиси Гарет Уорд в интервью грузинскому агентству "Интерпресс-ньюс".

Он объяснил такой шаг Лондона отходом грузинского правительства от демократических стандартов, выразившихся в принятии грузинским парламентом законов против демократических свобод и антизападной риторики.

"Мы были обеспокоены, когда парламент принял закон, ограничивающий деятельность гражданского общества. Мы были разочарованы, когда лидеры "Грузинской мечты" (правящая в Грузии партия - ИФ) начали пропагандировать теории заговора и высказывать предположения, что западные партнеры подрывают ситуацию в Грузии", - сказал Уорд.

При этом он добавил, что британская сторона, независимо от того, кто будет в правительстве после парламентских выборов 26 октября, надеется увидеть четкие доказательства, что Грузия возвращается на демократический путь.

"Уордропский диалог" является платформой сотрудничества между Грузией и Великобританией, где обсуждаются вопросы взаимодействия двух стран в сферах политики, обороны и безопасности, в торгово-экономической сфере и в других направлениях.

Грузия Великобритания
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