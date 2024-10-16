Поиск

Власти Грузии заявили о риске вовлечения в конфликт с РФ при победе оппозиции на выборах

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили предупредил, что в случае победы на парламентских выборах оппозиции страна будет вовлечена в конфронтацию с Россией.

Он сказал в среду журналистам, что недавно принятая резолюция Европарламента открыто требует от грузинской оппозиции в случае ее прихода к власти ввести санкции против РФ.

"В резолюции Евросоюза мы впервые прочитали о требовании объявить санкции России. Об этом нам, представителям властей, ранее заявляли в кулуарах европейских структур. Оппозиция без всякого сомнения выполнит это требование и спровоцирует военное противостояние с Россией", - заявил Папуашвили.

Он обратился с призывом к избирателям "принять ответственное решение, чтобы не голосовать за войну и развал страны".

Евросоюз Шалва Папуашвили Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шольц готов напрямую обсуждать с Путиным урегулирование на Украине

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Турции

Россия выступает за создание независимого платежно-расчетного механизма ШОС

Мишустин заявил о стратегическом характере партнерства России и КНР в энергетике

Что случилось этой ночью: среда, 16 октября

Председатель ОКНШ Южной Кореи отменил поездку в США на фоне обострения с КНДР

Председатель ОКНШ Южной Кореи отменил поездку в США на фоне обострения с КНДР
Обострение палестино-израильского конфликта

Лидер израильской оппозиции призвал атаковать нефтяные месторождения Ирана

Байден планирует встретиться на этой неделе с Шольцем, Макроном и Стармером

Байден планирует встретиться на этой неделе с Шольцем, Макроном и Стармером
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заявила, что Ливан запустил в сторону Израиля 50 снарядов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });