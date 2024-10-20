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Стояногло отказался голосовать на референдуме по вопросу евроинтеграции Молдавии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Независимый кандидат на пост президента Молдавии Александр Стояногло заявил, что отказался участвовать в конституционном референдуме по вопросу европейской интеграции.

"Я не взял бюллетень для голосования на референдуме. Я не против европейской интеграции, но сделал это в знак протеста против действия нынешней власти", - сказал он на избирательном участке в Кишиневе.

В Молдавии в воскресенье проходят выборы президента и конституционный референдум по вопросу европейской интеграции республики.

Говоря о голосовании на президентских выборах, Стояногло, пользующийся поддержкой Партии социалистов (ПСРМ), отметил, что он вместе с семьей голосовал "за современную, мирную и успешную Молдавию". "Молдавию, в которой будут соблюдаться права граждан, независимо от языка общения, от национальности, от возраста, религии и политических взглядов", - сказал он.

На вопрос о первом зарубежном визите в случае победы на выборах президента, Стояногло сказал, что первый визит совершит в Приднестровье. "Мы должны, прежде всего, сосредоточиться на внутренней повестке Республики Молдова. (...). Я выступаю за взвешенную внешнюю политику, за сотрудничество с Евросоюзом, Россией, США, Китаем и другими странами", - подчеркнул кандидат.

На пост президента Молдавии баллотируется 11 кандидатов. Согласно всем опросам, в президентской гонке лидирует действующий президент Майя Санду. Александр Стояногло и председатель "Нашей партии" Ренато Усатый борются за выход во второй тур.

Молдавия Александр Стояногло
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