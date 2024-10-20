Санду призвала граждан Молдавии принять участие в выборах президента и референдуме

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Майя Санду, которая баллотируется на пост главы государства от партии "Действие и солидарность" (PAS), обратилась к согражданам с призывом принять участие в выборах и конституционном референдуме.

"Это очень важно, чтобы все проголосовали. В это воскресенье нам предстоит принять два важных решения для нашей страны. Мы голосуем на референдуме и выбираем президента на следующие четыре года. Голосование на референдуме определит нашу судьбу на многие десятилетия вперед", - заявила Санду в воскресенье утром на избирательном участке в спальном районе Кишинева, где она проголосовала.

"Хочу обратиться к нашей диаспоре. Если вы хотите, чтобы ваши близкие дома жили в мире и спокойствие, я призываю вас также принять участие в голосовании", - сказала президент.

Отвечая на вопрос о том, за что она проголосовала, Санду сообщила, что отдала голос за то, чтобы "наши граждане могли сами определить свое будущее, чтобы за них не решал кто-то другой".

Она также выразила надежду, что "правоохранительные органы и компетентные учреждения приняли все меры для того, чтобы волеизъявление граждан прошло спокойно, чтобы граждане могли самостоятельно определить свою судьбу".

Между тем один из ее вероятных соперников во втором туре выборов, кандидат на пост президента от "Нашей партии" Ренато Усатый заявил журналистам на выходе с избирательного участка в центре Кишинева, что проголосовал за то, чтобы "Молдавия сохранилась как государство, ее граждане процветали".

"Потому что у нас есть печальная статистика: каждые четыре года граждане вынуждены голосовать за перемены. А я хочу, чтобы через четыре года граждане не хотели изменений. Чтобы у Молдавии был такой человек, который отвечает за все, делает все необходимое для граждан. Мы должны перенимать современные европейские практики. После того, как я посетил половину стран мира, могу утверждать, что знаю лучше остальных кандидатов, какие лучшие практики нужно реализовывать. К сожалению, сегодняшняя ситуация в Молдавии, не позволяет говорить, что мы находимся даже на пороге ЕС. Предстоит еще много работы. Проблема номер один - отсутствие политиков (у власти), которые готовы трудиться для Молдавии", - сказал он.

Усатый заявил о необходимости сотрудничать со всеми странами в интересах Молдавии, призвав граждан активно участвовать в голосовании, чтобы не потерять страну. "Потому что если дела будут продолжаться так же как эти четыре года, то Молдавии может просто исчезнуть", - сказал политик.

Он также сообщил, что не участвовал в конституционном референдуме, который, по его словам, имеет единственную цель - "чтобы кто-то смог продлить власть еще на четыре года".

Выборы президента и референдум в Молдавии

20 октября проходят выборы президента Молдавии и конституционный референдум по вопросу европейской интеграции страны.

На пост президента баллотируется 11 кандидатов. Согласно всем опросам, в президентской гонке лидирует действующий президент Санду. Александр Стояногло и председатель "Нашей партии" Усатый борются за выход во второй тур.

Нынешняя избирательная кампания проходит согласно измененным положениям нового кодекса о выборах. Ее особенностью также является тот факт, что параллельно проводятся две кампании - по выборам президента и по конституционному референдуму о европейской интеграции.

Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?" В случае положительного ответа в Конституцию будет внесен ряд поправок, текст которых одобрен Конституционным судом и опубликован в бюллетене для голосования на выборах.