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В Тбилиси началась акция оппозиции под лозунгом европейской интеграции

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Манифестация оппозиционных сил проходит в воскресенье вечером в Тбилиси. Ее организаторы сообщили журналистам, что эпицентром акции станет площадь Свободы, куда с нескольких направлений идут ее участники.

"Мы хотим показать всей Европе, что грузинский народ выбирает евроинтеграцию. Нас должно быть очень много, чтобы отправить нашим западным партнерам послание, что Грузия выбирает Европу", - сказала одна из организаторов акции Нино Ломджария.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила журналистам, что присоединится к акции. "Я уверена, что завтра нас будет очень много, завтра я буду вместе с вами. Мы скажем "нет" и попрощаемся с однопартийностью, поляризацией и ненавистью друг к другу", - заявила она.

Число участников акции пока сложно определить, так как колоны идут с пяти направлений города. Многие участники акции прибыли в Тбилиси из регионов.

Грузия Тбилиси
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