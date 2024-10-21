Более 120 тыс. граждан Таджикистана числятся в России нарушителями закона

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Таджикистана призвало соотечественников воспользоваться официальными сайтами таджикского МВД и министерства труда, миграции и занятости населения республики для определения правового статуса в РФ.

"В федеральный закон о пребывании иностранных граждан в РФ внесены изменения и дополнения, вступающие в законную силу с 5 февраля 2025 года. МВД РФ ввело специальный режим депортации, в "списке контролируемых лиц" зарегистрировано более 120 тыс. наших граждан, как нарушивших закон", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Таджикистана.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки.

Такой режим будет устанавливаться в отношении иностранных граждан, не имеющих права законного нахождения в РФ. Это может быть связано как с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправного деяния.

Режим будет прекращаться в случаях выезда иностранного гражданина из РФ, урегулирования им своего правового положения, отмены решения, явившегося основанием для применения этого режима, либо смерти иностранного гражданина.

Введение такого режима высылки подразумевает ограничение для незаконно находящегося в РФ иностранного гражданина отдельных прав, а также существенное расширение применяемых к нему мер контроля за его местонахождением в России.

Для обеспечения режима высылки законом предусматривается включение иностранца в Реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться органами внутренних дел как государственным органам, так и любым юридическим и физическим лицам.