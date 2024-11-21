Бишкек предупредил 72 тыс. сограждан о возможной высылке из России в 2025 году

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В России сейчас 71 949 граждан Киргизии находятся с нарушениями миграционного законодательства, они могут быть высланными в 2025 году, сообщила пресс-служба киргизского МИД, ссылаясь на данные российских компетентных органов на октябрь 2024 года.

Речь идет о лицах, о которых в базе данных МВД России отсутствует информация о заключении ими трудового или гражданско-правового договора, либо прохождении дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования, либо постановке на миграционный учет.

"В случае наличия действительных документов, подтверждающих законное пребывание на территории России, гражданам следует обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции МВД России и предоставить такие документы для включения их в соответствующую базу данных в целях выведения себя из "зоны риска", - сообщил МИД Киргизии.

5 февраля 2025 года в России вступят в силу поправки в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Иностранные граждане, которые находились на территории России без законных оснований и не выехали из страны либо не приобрели законные основания для пребывания (проживания) в России будут внесены в реестр контролируемых лиц и к ним будет применен режим высылки, напоминает МИД Киргизии.