Консульства стран ЕС расширили список документов для оформления шенгенских виз

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Консульства некоторых стран Евросоюза начали требовать от заявителей старше 18 лет выписку о трудовом стаже за последние 10 лет, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Визовые центры Болгарии, Венгрии, Испании, Италии, Мальты, Хорватии, Эстонии теперь требуют от всех заявителей старше 18 лет, независимо от целей поездки, выписку из Фонда пенсионного и социального страхования РФ за последние 10 лет. Документ должен быть подписан цифровой или "живой" подписью. Индивидуальные предприниматели должны предоставить справку НДФЛ, а также выписку из ЕГРЮЛ или свидетельство ОГРН. Безработные заявители - документ, подтверждающий их связи с Россией", - говорится в сообщении.

Как предполагают в ассоциации, такие требования, скорее всего, возьмут на вооружение консульства всех стран Евросоюза, так как 11 сентября Еврокомиссия изменила список документов на краткосрочный шенген для заявителей в России.

"В списке документов теперь также есть требования о предоставлении справки с работы с указанием должности и даты начала работы, а также справке о заработной плате за последние шесть месяцев. При подаче заявления на визу нужно приложить обратный билет или бронирование, подтверждающее пользование транспортом. Также требуется подтверждение проживания: например, бронирование гостиницы или аренды жилья", - отмечается в сообщении.

Ассоциация также сообщает, что консульства всех стран Шенгенской зоны будут закрыты в День народного единства 4 ноября. А консульства Испании, Литвы, Португалии, Словении, Хорватии - еще и 1 ноября (День всех святых). Консульство и визовый центр Швеции временно не принимают документы на шенгенские визы.