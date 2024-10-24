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Начальник Генштаба ВС Израиля надеется на быстрое завершение операции на севере

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Успешные действия Армии обороны Израиля против "Хезболлы" дают надежды на быстрое окончание боевых действий возле северных границ Израиля, заявил начальник генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви.

"На севере есть возможность добиться энергичного финала. Мы основательно разгромили высшее командование "Хезболлы", - сказал он.

Он также упомянул убийство главы движения ХАМАС Яхьи Синвара и отметил, что хотя это не было спланировано в такой форме, но его смерть не была и случайной: "Это систематическая работа, а не совпадение". Халеви упомянул в этом контексте действия ЦАХАЛа в Рафахе и борьбу против бригады ХАМАС "Рафах".

Также он заявил, что военные успешно ликвидируют присутствие ХАМАС в Джебалии на севере сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС ЦАХАЛ Израиль Газа Герци Халеви Яхья Синвар Хезболла
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