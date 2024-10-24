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Минздрав Ливана сообщил о 19 убитых за сутки

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Ливане за сутки в результате ударов ВС Израиля погибли 19 человек, еще 118 были ранены, передает АР со ссылкой на ливанский Минздрав.

По сведениям министерства, в долине Бекаа жертвами израильских авиаударов стали пять человек.

Общее число жертв конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла" за последний год превысило 2,5 тысячи убитых и 12,1 тысячи раненых, добавили в Минздраве Ливана.

Ливанское управление кризисного реагирования за сутки зафиксировало 111 авиаударов и обстрелов, в основном в провинциях Южный Ливан и Набатия, расположенных в южной части страны.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Минздрав Хезболла Израиль Бекаа
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