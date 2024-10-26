Несколько самолетов вынужденно сели в Баку из-за закрытия неба над Ираном

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В связи с временным закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний обратились в Международный аэропорт Гейдар Алиев с запросом на экстренную посадку.

"Среди успешно приземлившихся в Бакинском аэропорту были рейс авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Москва (DME) - Кувейт, рейсы Fly Dubai из Будапешта, Москвы (VKO), Минска, Казани и Санкт-Петербурга - в Дубай, а также рейс авиакомпании Air Arabia по маршруту Москва - Шарджа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани.

Там отметили, что Международный аэропорт Гейдар Алиев мобилизовал все необходимые ресурсы для оперативного и качественного обслуживания прибывших рейсов.