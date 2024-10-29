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Разведка США ждет, что КНР к 2030 г. удвоит ядерный арсенал до 1 тыс. боеголовок

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Китай, как ожидается, удвоит свой ядерный арсенал до 1000 боеголовок в течение следующих пяти лет, говорится в новом докладе Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США.

В 2020 году РУМО считало, что Китай располагает 200 ядерными боеголовками и удвоит это количество к концу десятилетия. Теперь американская военная разведка полагает, что Китай уже имеет 500 боеголовок и будет иметь более 1000 к 2030 году.

"Китай переживает самое быстрое развитие и амбициозную модернизацию своих ядерных сил в истории", - говорится в докладе.

Но при этом отмечается, что по количеству арсенал Китая все еще значительно отстает от американского и или российского.

Китай США
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