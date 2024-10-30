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Харрис заявила, что в случае избрания президентом будет отличаться от Байдена

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах ее президентство будет отличаться от президентства Джо Байдена.

"Для меня было честью быть вице-президентом при Джо Байдене. Но я привнесу в Овальный кабинет свой собственный опыт и идеи", - сказала Харрис во время выступления в Вашингтоне.

"Мое президентство будет другим, потому что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, другие", - пояснила она.

По ее словам, четыре года назад главным приоритетом нынешней администрации было "положить конец пандемии и спасти экономику".

"Сейчас наша самая важная задача - снизить затраты, которые росли еще до пандемии и которые все еще слишком высоки", - подчеркнула Харрис.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

Джо Байден Камала Харрис США
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