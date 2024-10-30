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Находящихся в РФ граждан Киргизии призвали проверить свое правовое положение

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - МИД Киргизии призывает граждан республики заранее урегулировать свое правовое положение в России в связи с изменениями миграционного законодательства РФ со следующего года.

"Министерство призывает граждан Киргизии внимательно ознакомиться с изменениями миграционного законодательства РФ и своевременно обратиться в компетентные российские органы для урегулирования своего правового положения, во избежание негативных последствий", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Киргизии, распространенном в среду.

По данным пресс-службы, с 1 января 2025 года вступает в силу федеральный закон, который устанавливает новые правила пребывания для иностранных граждан, согласно которому иностранцы, не имеющие необходимых разрешительных документов, смогут пребывать в России не более 90 суток в течении одного календарного года.

"В связи с чем иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на территории РФ без заключения трудового договора путем выезда/въезда и обнуления миграционной истории, более не смогут применять данную практику", - информирует внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, напоминает МИД, с 5 февраля 2025 года вступает в силу закон, согласно которому вводится режим высылки иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания на территории России.

Киргизия
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