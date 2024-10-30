Партия социалистов Молдавии не признала итоги референдума о евроинтеграции

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) заявила, что не признает итоги референдума о европейской интеграции Молдавии.

Социалисты напомнили, что партия изначально выступила против проведения "этого незаконного референдума (находящегося) в грубом противоречии с Конституцией страны, Избирательным кодексом и рекомендациями Венецианской комиссии", а при проведении референдума были созданы "заведомо неравные условия для его участников".

"У партий, зарегистрировавшихся с опцией голосования "нет", не допускались до эфира ролики, изымались тиражи отпечатанных агитматериалов. Между тем, агитация участия в референдуме и голосования "за" присутствовала в государственных учреждениях, в общественном транспорте и даже в учреждениях системы образования", - сказано в заявлении.

В ПСРМ считают, что "в день голосования были допущены неоднократные нарушения", но отмечают, что "даже при таких условиях затея с проведением референдума обернулась полным провалом".

"Внутри страны за изменение Конституции проголосовало чуть более 45% избирателей. При этом более 54% проголосовали "против", и это не считая тех, кто отказался участвовать в подобном беззаконии. Итоговый положительный результат был достигнут только за счет голосования на участках в США и Канаде. В итоге, за внесение евроинтеграции в Конституцию проголосовали всего лишь 22,5% всех граждан Молдавии", - говорится в заявлении.

Партия социалистов "констатирует отсутствие консенсуса в молдавском обществе относительно евроинтеграции ценой отказа от суверенитета страны и особенно внесения евроинтеграции в Конституцию в качестве государственной идеологии, что напрямую противоречит тексту самого Основного закона".

"В этой связи мы считаем неприемлемым и противозаконным внесение поправок в Конституцию. Призываем партию PAS отказаться от этой пагубной инициативы и прекратить усугублять раскол в обществе", - подчеркивает ПСРМ.

Социалисты не регистрировались для участия в кампании по референдуму. Они призывали к его бойкоту. Центризбирком констатировал явку избирателей на уровне 50,72% от количества избирателей, внесенных в списки для голосования. Для того, чтобы признать референдум состоявшимся, необходимо участие не менее одной трети избирателей.

Бюллетени для референдума получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 избирателя. Из общего числа 1 488 874 действительно поданных голосов 749 719 человек (50,35%) проголосовали за вариант "ДА", а 739 155 человек (49,65%) - за вариант "Нет". Разница составляет всего 10 564 голоса - около 0,75%. Разницу обеспечили граждане Молдавии, которые голосовали за рубежом. На избирательных участках за рубежом "Да" ответили более 180 тыс. из 235 тыс. избирателей, принявших участие в выборах.

Конституционный суд Молдавии 31 октября рассмотрит предложение Центризбиркома об утверждении результатов референдума.