ЦИК Молдавии передал в Конституционный суд документы по референдуму о евроинтеграции

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Молдавии представила в Конституционный суд документы, подтверждающие результаты республиканского конституционного референдума о европейской интеграции, состоявшегося 20 октября.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК, комиссия признала действительным прошедший 20 октября республиканский конституционный референдум и утвердила протокол о результатах голосования. В Конституционный суд были направлены постановления ЦИК об участии граждан в голосовании на референдуме, протоколы подведения итогов голосования, а также отчет комиссии об организации и проведении референдума.

Согласно Избирательному кодексу, КС Молдавии в течение 10 дней рассматривает представленные ЦИК документы и своим постановлением подтверждает или отклоняет результаты республиканского референдума.

Так, на основании протоколов подведения итогов, составленных и утвержденных окружными избирательными советами, ЦИК констатировал явку избирателей на уровне 50,72% от списочного состава. Для того, чтобы признать референдум состоявшимся, необходимо участие не менее одной трети избирателей.

Бюллетени для референдума получили 1,5 млн 32 тыс. 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1,5 млн 31 тыс. 392 избирателя. Из общего числа 1,4 млн 88 тыс. 874 действительно поданных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант "Да", а 739 155 человек - за вариант "Нет". Разница составляет всего 10 564 голоса - около 0,75%. Разницу обеспечили граждане Молдавии, которые голосовали за рубежом. На зарубежных избирательных участках "Да" ответили более 180 тыс. из 235 тыс. избирателей, принявших участие в референдуме.

Референдум прошел одновременно с первым туром выборов президента. Гражданам предстояло ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?"

В случае положительного ответа, в Конституцию будет внесен ряд поправок, текст которых должен одобрить Конституционный суд.