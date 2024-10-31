Стояногло заявил, что признает территориальную целостность Украины в границах 1991 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост президента Молдавии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло заявил, что признает территориальную целостность Украины в границах 1991 года.

Он отметил, что его часто спрашивают, как он относится к украинскому конфликту. По его словам, он "категорически осуждает" военные действия на Украине. "Я признаю территориальную целостность Украины в границах 1991 года, это моя позиция в качестве гражданина страны, и эта моя позиция не изменится", - заявил он в четверг, отвечая на вопросы в прямом эфире на нескольких платформах в интернете.

Стояногло выразил уверенность, что у него будут встречи и с европейскими лидерами, и в Бухаресте, и в Киеве. "Я выступлю с мирными инициативами, я буду предлагать прекращение огня на Украине (...)", - заявил Стояногло.

Он также сказал, что не аффилирован политически. Стояногло отметил, что "ничем не обязан ни Партии социалистов, ни ее лидеру Игорю Додону". "Я не аффилирован политически, не буду проводить политику какой-либо партии. Они меня поддержали, но это не значит, что я что-то должен социалистам или еще кому-либо", - сказал кандидат в президенты Молдавии.

Второй тур выборов президента Молдавии состоится в воскресенье, 3 ноября. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49%, а Стояногло – 25,95%. Они поборются за пост президента во втором туре.