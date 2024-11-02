В Молдавии наступил день тишины перед вторым туром президентских выборов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Молдавии наступил день тишины перед вторым туром выборов президента, в эту субботу запрещена любая агитация в пользу или против кандидатов на выборах.

Председатель ЦИК Анжелика Караман предупредила накануне, что предвыборная агитация строго запрещена в день выборов и накануне.

"Пятница была последним днем предвыборной кампании, когда зарегистрированные кандидаты в президенты могли агитировать. Местная публичная администрация и вещатели рекламы обязаны удалить предвыборные рекламные материалы. Запрет не распространяется на информацию, уже размещенную в интернете. В этот период кандидатам на выборах не разрешается появляться в теле- и радиопередачах", - заявила Караман.

Согласно Уголовному кодексу, продолжение предвыборной агитации в указанные дни средствами массовой информации, конкурентами на выборах и гражданами является административным правонарушением и влечет за собой штраф от 2 000 до 3 000 леев (от 100 до 150 евро) в отношении физического лица, а также штраф от 5 000 до 7 500 леев (от 250 до 400 евро) - для юридического лица.

За пост президента в воскресенье будут бороться действующий президент Майя Санду, которую поддерживает партия PAS ("Действие и солидарность"), и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого выдвинула на пост главы государства оппозиционная Партия социалистов. В первом туре голосования, который состоялся 20 октября, Майя Санду набрала 42,49%, а Александр Стояногло - 25,95%.

В первом туре голосования в выборах приняли участие 1 562 705 избирателей, что составляет 51,68% от количества избирателей, включенных в списки для голосования.

На 228 избирательных участках за рубежом проголосовали 240 548 человек. На 30 участках, открытых на правом берегу Днестра для жителей приднестровского региона, проголосовали 16 131 человек.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии, на территории Молдавии открыто 1 957 избирательных участков, в том числе 30 участков - для граждан Молдавии, проживающих на левом берегу Днестра. Все они расположены на правом берегу. Власти Приднестровья обещали, что не будут чинить препятствия жителям региона, желающим принять участие в выборах.

Больше всего избирательных участков открыто в Кишиневе - 306. Для граждан Молдавии за рубежом открыто 228 участков в 37 странах - на 81 участок больше, чем на выборах в 2021 году. Больше всего участков - 60 будет открыто в Италии. В Германии будет открыто 26 участков, во Франции - 18, в Великобритании и США - по 17, в Румынии - 16. Для граждан Молдавии в Китае, на Кипре, в ОАЭ, Эстонии, Азербайджане, Японии, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, Катаре и Венгрии будет открыто по одному избирательному участку.

При этом, в России количество участков было сокращено с 17 до двух. Они будут открыты при посольстве Молдавии в Москве. Центризбирком предлагал открытие пяти участков в России, но правоохранительные органы настояли только на двух участках, объясняя такое решение вопросами безопасности в стране, которая начала военные действия против Украины. Для проведения второго тура голосования в России также будет открыто только два избирательных участка.

За ходом выборов наблюдают миссия ОБСЕ, (БДИЧП), Миссия ENEMO и ряда других международных организаций. Для наблюдения за выборами ЦИК аккредитовал более 1500 национальных и международных наблюдателей.

Итоги голосования станут известны в ночь с воскресенья на понедельник.