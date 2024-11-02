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Испания задействует еще 10 тыс. силовиков для борьбы с последствиями наводнений

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Власти Испании направят еще 10 тыс. военных и полицейских на восток страны в регион Валенсия в связи с разрушительными наводнениями, сообщает в субботу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление испанского премьера Педро Санчеса.

Сейчас в поисково-спасательных работах участвуют 2 тыс. солдат и 1,8 тыс. офицеров полиции. К операции привлечены также 2,5 тыс. служащих Гражданской гвардии Испании, которые спасли во время наводнений 4,5 тыс. человек. Им помогают тысячи добровольцев.

Погибшими числятся 205 человек, 202 из них - в Валенсии. Число пропавших без вести пока неизвестно.

В субботу, четыре дня спустя после удара стихии, спасатели продолжают обыскивать оказавшиеся в воде машины и строения. Идет разбор завалов.

AP отмечает, что речь может идти о наиболее разрушительном подобном ненастье в истории страны.

Испания Валенсия Педро Санчес
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