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Анкара передала в ООН коллективный призыв к оружейному эмбарго против Израиля

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти Турции передали в ООН письмо, в котором от имени 52 стран призывают ввести оружейное эмбарго против Израиля, сообщает агентство "Анадолу".

Информацию об этой инициативе оно получило от источников в турецком МИД.

Письмо подписали и две организации: Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества. Авторы письма считают необходимым ввести эмбарго, так как, по их мнению, Израиль нарушает права человека и нормы международного гуманитарного права в ходе боевых действий в секторе Газа и Ливане.

Израильская сторона, как сообщалось, отвергает подобные обвинения.

По сообщению "Анадолу", среди подписавших письмо стран Турция, ОАЭ, Бразилия, КНР, Иран, ЮАР, Киргизия, Казахстан, Россия, Саудовская Аравия.

Израиль в настоящее время проводит военные операции в секторе Газа против движения ХАМАС и в Ливане - против группировки "Хезболла".

Израиль Анкара Турция ООН
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