Прокуроры США призвали сограждан не допустить насилия в связи с выборами

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Генеральные прокуроры 47 американских штатов, а также трех территорий США во вторник обратились с призывом к населению не поддерживать какие-либо акты насилия, которые могут возникнуть по итогам стартовавших президентских выборов.

"Мы призываем каждого американца проголосовать, принять участие в дискуссии с целью достигнуть взаимопонимания, но в первую очередь, уважать демократический процесс. Насилию не место в нем. Мы прибегнем к нашим полномочиям для соблюдения закона, если ему будут угрожать незаконные действия", - цитирует Associated Press (AP) выдержки из заявления.

Под ним поставили подписи, в частности, генпрокуроры таких территорий США как Американское Самоа, Северные Марианские острова и Американские Виргинские острова, а также прокурор округа Колумбия. От подписания документа воздержались генпрокуроры штатов Техас, Монтана и Индиана.

Ранее опросы общественного мнения в США неоднократно показывали, что более половины респондентов всерьез обеспокоены возможностью насилия в связи с президентскими выборами.

Тем временем коммерческие учреждения в Вашингтоне, опасаясь возможных волнений, продолжают возводить временные ограждения и закрывать щитами окна. Мэр столицы Мюриэл Баузер заявила, что полиция усиливает присутствие во всех восьми районах города. Накануне начальник столичного управления полиции округа Колумбия Памела Смит заверяла, что ее ведомство готово к любому развитию событий в связи с днем голосования.

Сотрудники избиркомов по всей стране, особенно в "колеблющихся" штатах, в свою очередь также призывает не вредить избирательному процессу и не верить теориям заговоров. "Здесь, в штате Джорджия, легко голосовать и тяжело обманывать. Наши системы безопасны, а наш персонал готов действовать", - сказал Брэд Раффенспергер, секретарь штата Джорджия, который наблюдает за выборами и является председателем избирательной комиссии штата.

Ранее во вторник избирательные участки открылись на президентских выборах в США.

Американские СМИ отмечают, что до последнего неясно, когда именно станет понятно, кто победил на выборах. Это связано с тем, что, согласно опросам, между кандидатами развернется активная борьба с небольшой разницей в голосах. Кроме того, ситуация осложняется тем, что правила в каждом штате свои.

Вместе с тем более 82,7 млн человек уже проголосовали досрочно, почти 45 млн на участках и почти 38 млн - по почте.