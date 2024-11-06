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Агентство по кибербезопасности США не зафиксировало активности с ущербом выборам

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) не зарегистрировало признаков деятельности, которая повредила бы проведению выборов в стране 5 ноября, заявила директор ведомства Джен Истерли.

"Вот что мы видели вчера – мирное и безопасное осуществление демократии. Особенно важно то, что мы не располагаем свидетельствами какой-либо вредоносной активности, которая имела бы практический эффект на безопасность и целостность инфраструктуры выборов", - цитирует ее заявление телеканал CBS.

Она отметила, что теперь перед сотрудниками избиркомов стоит задача подсчитать все голоса и осуществить процесс сертификации выборов. Истерли заверила, что CISA продолжит поддерживать власти штатов и других субъектов США для достижения этих задач в намеченные сроки.

Ранее в среду экс-президент США Дональд Трамп заявил о победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

Издание USA Today сообщало, что инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне.

Сторонники Трампа празднуют успех на выборах

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США
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