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Куба вновь осталась без энергоснабжения после удара урагана "Рафаэль"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Энергосистема Кубы вновь полностью вышла из строя после того, как по острову ударил ураган "Рафаэль", информирует в четверг базирующийся в США новостной портал CiberCuba.

"Сильные ветры, вызванные мощным ураганом "Рафаэль", привели к тому, что из строя вышла национальная энергосистема", - приводит портал выдержки из сообщения кубинской энергетической компании "Уньон электрика".

Особенно от удара урагана "Рафаэль" пострадала провинция Артемиса, расположенная к западу от Гаваны. Штормовые волны накрыли и столицу Кубы.

В октябре вся энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на одной из основных тепловых электростанций острова, что повлекло за собой веерное отключение и остальных элементов национальной энергосистемы.

Куба
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