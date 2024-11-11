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Спикер парламента Грузии отказался от встречи с депутатами из ЕС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от встречи с прибывшими в Тбилиси депутатами европейских стран и письменно проинформировал их о причинах этого решения.

"Эта группа европейских депутатов просила меня о встрече. Я отказал им в этом и письменно объяснил причины такого решения", - написал Папуашвили в соцсетях в понедельник.

Он отметил, что прибывшие депутаты из стран Евросоюза "неоднократно проявляли недружественное отношение к Грузии".

"Недружественная риторика и действия некоторых членов прибывшей делегации в отношении Грузии и ее власти, свидетелями которых мы является на протяжении последних двух с половиной лет, не совместимы с представлениями Европы, как проекта мира", - написал Папуашвили.

Среди прибывших европейских депутатов - председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот, который активно поддерживает грузинскую оппозицию.

ЕС Шалва Папуашвили Грузия
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