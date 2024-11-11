В Чаде 17 военных погибли в столкновении с боевиками "Боко Харам"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 17 солдат Чада стали жертвами нападения запрещенной террористической организации "Боко Харам" на военный пост, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на вооруженные силы республики. В ходе боя военные ликвидировали 96 нападавших.

Нападение было совершено в районе озера Чад 9 ноября.

AP напоминает, что в 2024 году "Боко Харам" и группировка "Исламское государство" (запрещена в России) активизировали атаки в районе озера Чад. Всплеск насилия наблюдается после периода затишья, которого добились ВС Чада в 2020 году, проведя здесь успешную операцию против баз экстремистов. В конце октября 40 военных погибли при ночной атаке на базу на западе Чада. После этого власти начали операцию против "Боко Харам".

Эта организация, появившаяся в 2002 году, начинала действовать на северо-востоке Нигерии. Однако в итоге ее активность распространилась в том числе на Камерун, Нигер и Чад.