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Президент Финляндии заявил, что Трамп хочет скорейшего завершения конфликта на Украине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Избранного президента США Дональда Трампа действительно интересует урегулирование конфликта на Украине, заявил после телефонного разговора с ним президент Финляндии Александер Стубб.

"Нам в Европе, как и во всем мире, следует понимать, что Трамп очень серьезно настроен на то, чтобы мирное соглашение было заключено как можно быстрее", - сказал Стубб во вторник в интервью Bloomberg TV.

Президент Финляндии считает, что у Трампа "есть для этого окно возможностей между выборами 5 ноября и днем инаугурации 20 января".

Стубб отметил, что мирное соглашение должно предусматривать решение нескольких основных проблем, в частности вопроса о территориях, предоставления гарантий безопасности и ситуации с восстановлением Украины.

США Украина Финляндия Дональд Трамп Александер Стубб
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