Полиция Нидерландов задержала во время футбольных беспорядков 10 израильтян

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов сообщили, что в ходе крупных беспорядков на прошлой неделе с участием футбольных фанатов в Амстердаме полиция задержала 10 израильтян, сообщает во вторник The Times of Israel.

Причина задержания этих людей не уточняется.

В общей сложности, во время столкновений местных жителей с израильскими футбольными болельщиками, приехавшими поддержать "Маккаби" из Тель-Авива в матче против "Аякса", было задержано 62 человека.

По сообщениям властей Нидерландов, полиция уже отпустила всех задержанных, кроме четырех голландцев, которых подозревают в наиболее серьезных правонарушениях.

Вместе с тем полиция Амстердама предупреждает о риске новых беспорядков после этого инцидента, пишет Associated Press. Так, в частности, в понедельник в столице Нидерландов подожгли трамвай. Пожар удалось быстро потушить, трех человек задержали. В полиции отметили, что пока не ясно, связан ли этот поджог с футбольными беспорядками минувшей недели. Сообщается, однако, что участники поджога выкрикивали оскорбления в адрес израильтян.

В ночь на пятницу 8 ноября после футбольного матча Лиги Европы, в котором амстердамский "Аякс" обыграл "Маккаби" со счетом 5:0, нидерландские фанаты напали на израильских. С собой у них были палестинские флаги, они скандировали: "Свободу Палестине". Израильские болельщики, со своей стороны, скандировали оскорбительные лозунги в сторону арабского и палестинского населения Амстердама.

В МИД Израиля сообщили, что как минимум 10 израильтян пострадали в ходе атак.