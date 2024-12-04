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Инвесткомпания Акмана Pershing Square уйдет с биржи в Амстердаме

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Билла Акмана Pershing Square Holdings планирует делистинг акций с биржи Euronext Amsterdam и оставит Лондон основной торговой площадкой для своих бумаг.

Инвестфирма, в которой семья Акмана владеет 23%-ной долей, намерена пойти на такой шаг на фоне улучшения ситуации с ликвидностью в Лондоне и высоких затрат на поддержание листинга в Амстердаме, говорится в пресс-релизе.

Ранее в ноябре Акман заявил, что хочет прекратить торги в Амстердаме акциями Pershing Square и звукозаписывающей студии Universal Music Group, в которой ему принадлежит более 10%, после нападений мусульман на израильских футбольных фанатов. Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф назвал инцидент "абсолютно неприемлемыми антисемитскими атаками на израильтян".

Акции Pershing Square дорожают на 0,5% в начале торгов в Лондоне в среду, в Амстердаме - дорожают на 0,4%.

Euronext Amsterdam Pershing Square Амстердам Лондон Билл Акман LSE
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