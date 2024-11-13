Представитель руководства Компартии КНР призвал усилить защиту интересов безопасности Китая и РФ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пекин и Москва должны лучше защищать интересы безопасности двух стран и международного сообщества, заявил руководитель политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

"Благодаря совместным усилиям обеих сторон китайско-российские отношения отвечают национальным интересам двух стран, придерживаются духа постоянного добрососедства и дружбы, а также поддерживают здоровое и стабильное развитие", - сказал Чэнь Вэньцин.

Политик отметил, что китайско-российский механизм сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности стал важной платформой для сотрудничества двух стран.

"С момента его создания 11 лет назад было достигнуто множество практических результатов, что обеспечило надежную гарантию для обогащения и расширения внутреннего содержания безопасности в двусторонних отношениях и создания линии безопасности между двумя странами", - подчеркнул Чэнь Вэньцин.

Он напомнил, что суды, органы прокуратуры, общественной безопасности и другие правоохранительные и силовые ведомства подписали множество документов о партнерстве и тесно сотрудничают в сферах обеспечения политической безопасности, обмена стратегическими разведывательными данными, борьбы с транснациональной преступностью, а также сотрудничество в судебной сфере, и Китай положительно оценивает такое взаимодействие.

"Компетентные ведомства двух стран должны продолжать опираться на механизм для всесторонней реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, (...) укреплять сотрудничество между двумя странами и взаимное доверие, лучше защищать интересы безопасности двух стран и международного сообщества, а также постоянно обогащать содержание китайско-российских отношений в новую эпоху", - отметил он.

Шойгу и Чэнь Вэньцин в среду провели Девятый раунд российско-китайских консультаций по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядку. В них приняли участие статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой, замминистра юстиции РФ Вадим Федоров.