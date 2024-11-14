Кабмин Эстонии одобрил поправку о лишении россиян права голоса на местных выборах

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило поправку в Конституцию, лишающую проживающих на постоянной основе в республике граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах.

"Изменение направлено на то, чтобы лишить граждан стран-агрессоров права голоса на местных выборах", - сказал журналистам премьер Эстонии Кристен Михал.

Согласно поправке, пункт 2 статьи 156 Конституции разрешит голосовать на местных выборах гражданам Эстонии, проживающим в стране лицам без гражданства, гражданам Европейского союза и гражданам стран НАТО, достигшим 16-летнего возраста.

Поправка коснется проживающих в Эстонии на постоянной основе более 70 тыс. граждан России и Белоруссии. На муниципальных выборах 2021 года из имеющих на тот момент право голоса россиян проголосовали 42,5%. Из имеющих право голоса граждан Белоруссии проголосовали 49,5%.

Поправка была инициирована 61 депутатом парламента из 101, за ее принятие высказались все партии коалиции. Изменения в конституцию предлагается рассмотреть в срочном порядке, чтобы они вступили в силу до очередных местных выборов в октябре 2025 года. Для изменения Конституции в срочном порядке необходимо, чтобы за поправку проголосовали четыре пятых депутатского состава парламента.