Подготовлены правовые основания для лишения россиян права голоса на выборах в Эстонии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В министерстве юстиции Эстонии подготовлены правовые основания для лишения граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах без изменения Конституции.

"У нас в коалиции имеется соглашение разработать правовые рамки для лишения их права голоса на местных выборах без изменения Конституции, и такие рамки разработаны министерством юстиции", - сказала премьер Эстонии Кая Каллас в среду на правительственном часе в парламенте.

В то же время она высказала сомнения в возможности принять соответствующие изменения в законодательстве в срочном порядке, так как многие эксперты имеют различные взгляды на этот вопрос. "Президент также сказал, что не обнародует закон. Против высказалась и канцлер права", - отметила премьер.

По ее словам, решить вопрос можно, внеся изменения в Конституцию в срочном порядке, для чего будет необходимо иметь значительное большинство голосов депутатов парламента или в двух подряд составах парламента, "если для этого будет политическая воля".

Как сообщил ранее министр юстиции Калле Лаанет (Kalle Laanet), в закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином государства, признанного Европейским парламентом или парламентом Эстонии страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.

Очередные муниципальные выборы пройдут в Эстонии в октябре 2025 года.

Согласно регистру народонаселения, на середину мая прошлого года в нем числились 67 774 гражданина РФ и 1 052 гражданина Белоруссии. Таким образом, поправка к закону затронет около 69 тыс. избирателей советов местных самоуправлений. В парламентских выборах могут участвовать только граждане Эстонии.