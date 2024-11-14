Лукашенко считает работу президентом Белоруссии не женским делом

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнение, что женщина в обозримом будущем сможет возглавить республику, передает "БелТА". Он обратил внимание, что работа президента очень тяжелая, в частности, президент Белоруссии является действующим главнокомандующим.

"В Белоруссии не дай бог женщину изберут, - отметил он. - У президента США не те полномочия, что у российского или белорусского Президента. Тут надо вникать во все: и накормить, и напоить… Это тяжелейшая работа, не надо грузить так женщину. У нас не церемониальная эта должность".

Он допустил, что Белоруссия со временем может тоже подойти к такому стилю в политике, как принят в США.

"Но пока он другой. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть, - продолжил белорусский лидер. - Не надо перекладывать наши обязанности на женщин. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижая их роль. Но они должны быть рядом, чтобы мы могли опереться на крепкое плечо, как у нас обычно бывает".

12 ноября от участия в президентской избирательной компании отказалась начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова. Ранее она выдвинулась на выборы и Центризбирком Белоруссии зарегистрировал инициативную группу по ее выдвижению.