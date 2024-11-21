В МИД КНР раскритиковали подход США к вопросам ядерного оружия

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В МИД КНР осудили позицию США по ядерному оружию, подчеркнув, что она увеличивает ядерные риски, сообщает в четверг Global Times.

"В последние годы США постоянно модернизировали средства ядерного сдерживания, расширяли роль ядерного оружия в политике национальной безопасности... Эти действия серьезно подорвали глобальный стратегический баланс и стабильность, усилили военные соперничество и конфронтацию, увеличили ядерные риски", - заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Он также раскритиковал слова представителя Стратегического командования (STRATCOM) ВС США контр-адмирала Томаса Бьюкенена о допустимости, при определенных обстоятельствах, обмена ядерными ударами.

Как отмечает издание, ранее Бьюкенен заявил, что США в случае обмена ядерными ударами с другой страной должны сохранить про запас часть своего арсенала для сдерживания потенциальных противников в будущем.