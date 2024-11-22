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Лукашенко пообещал отключить интернет в Белоруссии, если повторятся беспорядки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о причинах отключения интернета во время событий августа 2020 года и пообещал, что в случае повторения беспорядков в стране готов вообще отключить интернет.

"Если это (беспорядки во время выборов-2020 - ИФ) повторится, отключим вообще", - ответил Лукашенко на вопрос одного из студентов во время встречи в Минском государственном лингвистическом университете со студентами вузов гуманитарного профиля в формате "Открытый микрофон с президентом". Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

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Президент подчеркнул, что в тот момент речь шла о судьбе страны. "Что вы думаете, я буду смотреть и молиться, что вы кому-то сообщение не отправили, если страны завтра не будет?" - сказал глава государства.

По словам Лукашенко, все отключения интернета в 2020 году происходили с его разрешения, он объяснил их правильным выбором решения проблем в обществе.

На одной чаше весов была судьба страны, отметил президент, и если бы тогда страну не удержали, то это могло привести, по его словам, в том числе, к войне.

"Я понимал, откуда все идет. Через интернет это все шло, из Польши прежде всего: маршруты, куда будем идти, как будем идти... Я понимал, к чему мы можем прийти. У нас была бы война похлеще, чем в Украине. У нас бы это было, было бы жестче", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия
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