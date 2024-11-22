В ООН сообщили о гибели рекордного числа гуманитарных работников в 2024 году

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило в пятницу, что за 2024 год в мире зафиксировали гибель 281 гуманитарного работника.

"В 2024 году в мире погиб 281 гуманитарный работник - рекордное число жертв", - говорится на официальном сайте УКГВ. В 2023 году сообщалось о 280 погибших.

В ООН отмечают, что такие показатели вызваны, в частности, конфликтом в секторе Газа, где с 7 октября 2023 года по настоящее время погибли 320 гуманитарных работников. Большинство жертв работали в Ближневосточном агентстве ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Помимо Газы, угрозы для жизни гуманитарных работников присутствуют в Афганистане, Демократической Республике Конго, Судане, Южном Судане, Йемене и на Украине, отмечает УКГВ ООН.