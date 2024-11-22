Меркель заявила о правильности своего решения проложить газопровод "Северный поток 2"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту своего решения разрешить строительство газопровода "Северный поток 2", объяснив его необходимостью поставок дешевого газа.

"Я считала своей задачей обеспечить поступление дешевого газа для немецкой экономики (...) Теперь мы видим, какие последствия приносят высокие цены на энергоносители для нашей страны", - сказала Меркель в интервью журналу Spiegel.

"У меня не было бы политического большинства и, конечно, никакого понимания со стороны бизнес-сообщества для прекращения закупок газа у России", - отметила экс-канцлер.

Меркель добавила, что кризис на Украине случился еще до запуска "Северного потока 2" и что теперь и без этого газопровода Россия ведёт торговлю с другими странами. Кроме того, политик заверила, что она прикладывала все усилия для предотвращения нынешнего кризиса вокруг Украины.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.