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Меркель заявила о правильности своего решения проложить газопровод "Северный поток 2"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту своего решения разрешить строительство газопровода "Северный поток 2", объяснив его необходимостью поставок дешевого газа.

В миреМеркель сочла рациональной закупку у РФ больших объемов газа в бытность канцлеромМеркель сочла рациональной закупку у РФ больших объемов газа в бытность канцлеромЧитать подробнее

"Я считала своей задачей обеспечить поступление дешевого газа для немецкой экономики (...) Теперь мы видим, какие последствия приносят высокие цены на энергоносители для нашей страны", - сказала Меркель в интервью журналу Spiegel.

"У меня не было бы политического большинства и, конечно, никакого понимания со стороны бизнес-сообщества для прекращения закупок газа у России", - отметила экс-канцлер.

Меркель добавила, что кризис на Украине случился еще до запуска "Северного потока 2" и что теперь и без этого газопровода Россия ведёт торговлю с другими странами. Кроме того, политик заверила, что она прикладывала все усилия для предотвращения нынешнего кризиса вокруг Украины.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Германия Ангела Меркель Северный поток 2
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