В Тбилиси задержали участника протестов, ранее судимого за нападение на полицейского

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Несколько десятков участников акции протеста провели ночь в установленных палатках на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента Грузии.

Несмотря на в целом спокойную обстановку, полицейские задержали одного из участников акции. По информации МВД, задержан гражданин, ранее судимый по обвинению в нападении на полицейского.

В ближайшие часы должно состояться первое заседание парламента нового созыва, на котором будет избран председатель законодательного органа, а также утверждены премьер-министр и его правительство. Уже известно, что на должность спикера будет выдвинута кандидатура Шалвы Папуашвили, ранее занимавшего этот пост, а на должность премьер-министра - Ираклия Кобахидзе.