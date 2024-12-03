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Трамп приедет во Францию на открытие Собора Парижской Богоматери

Трамп приедет во Францию на открытие Собора Парижской Богоматери
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что прибудет во Францию на открытие в субботу Собора Парижской Богоматери после восстановления от пожара 2019 года.

"Я рад сообщить, что в субботу прибуду в Париж и посещу церемонию открытия богатого историей, великолепного Собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара пятилетней давности", - объявил Трамп в соцсети Truth Social.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Кроме того, он подчеркнул "огромную работу, которую проделал для восстановления собора французский президент Эммануэль Макрон".

Le Figaro отмечает, что это будет первая поездка Трампа за границу после его победы на президентских выборах США.

Между тем папа римский Франциск будет отсутствовать на церемонии открытия собора: в ближайшие дни он совершит визит на Корсику.

На минувшей неделе Макрон посетил Собор Парижской Богоматери и проверил его готовность к открытию. "Собор восстановлен, обновлен и перестроен. Великолепно", - сказал президент Франции.

На церемонии открытия 7 декабря ожидается около 50 глав государств. Макрон выступит с торжественной речью при входе в собор, после чего пройдет литургия в честь открытия собора, а вечером состоится концерт. Около 40 тыс. зрителей смогут наблюдать за церемонией открытия с набережной Сены.

8 декабря состоится первая публичная месса. Собор в этот день откроется для всех посетителей.

Собор Парижской Богоматери - одна из знаковых достопримечательностей Парижа. В апреле 2019 года там произошел сильный пожар. Масштабная реконструкция шла около пяти с половиной лет. До пожара Собор Парижской Богоматери ежегодно посещали порядка 14 млн туристов.

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